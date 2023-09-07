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Андрей Скабелка – о новой арене «Сибири»: всё современно, на хорошем уровне

Андрей Скабелка – о новой арене «Сибири»: всё современно, на хорошем уровне
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о новой арене «Сибири».

«Открываем новый дворец в Новосибирске? Ну, откровенно: вообще всегда приятно приезжать в Новосибирск. Тем более, открывать такую шикарную арену. Думаю, что город заслужил, болельщики здесь преданные, которые очень любят команду. Надеюсь, что каждый матч тут будет праздник и будут полные трибуны.

Выводы после прошлого матча? Сделали коррективы, поработали над теми моментами, увидели, где сопернику удавалось нас ловить на контратаках. Постараемся не допустить сегодня.

Гостевые раздевалки? Здесь всё современно, на хорошем уровне. Всё, что нужно для восстановления, подготовки: всё есть.

Состояние льда? Я только что выходил на раскатку, могу сказать, что всё отлично. Шайба круглая, лёд скользкий.

День памяти «Локомотива»? У всех на подсознательном уровне уже это. Мы не должны забывать такие трагедии. В этот день невольно все начинают с утра говорить, вспоминать. Трагедия такая заставляет это делать» — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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