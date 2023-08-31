В Новосибирск едет русский олимпийский чемпион. Прохоркин — олицетворение перемен «Сибири»

«Николай, Николай, Николай, не смогу разлюбить твой лали-лалай», — приплясывает маскот «Сибири» на видео, где клуб представил Николая Прохоркина. Местные болельщики, которые изголодались по трансферам летом, в таком же экстазе. За два дня сразу два видных российских игрока перешли в не самые раскрученные восточные клубы, пусть у Александра Хохлачёва, в отличие от Прохоркина, выбора не было.

Олимпийский чемпион Пхёнчхана и автор дубля в матче с США год назад подписал трёхлетний контракт со СКА, но провёл за клуб ровно три матча. Летом прошлого года форварду сделали операцию, он сыграл в благотворительном матче перед стартом сезона — и, несмотря на то что в матче открытия регулярки Прохоркин не играл, ожидалось, что дебютирует в новом чемпионате Николай быстро. Однако ждать этого момента пришлось до января.

Никакой публичной критики от единоличного руководства клуба не было. Роман Ротенберг на пресс-конференции говорил: «Это очень тяжёлая история – Прохоркин не играл почти год. Нужно благодарить бога, что он вернулся, что он играет в хоккей. Игра показала, что он обладает качествами, которых нет у многих других хоккеистов. Прохоркин может сыграть ярко и дисциплинированно». Тем не менее Прохоркин проигрывал конкуренцию более молодым и скоростным центрам в тех условиях, когда СКА ставил на повышение темпа в каждом игровом моменте.

Николай Прохоркин Фото: РИА Новости

В условиях, когда СКА приобрёл за сезон полтора десятка новых блестящих игрушек, было очевидно, что форвард в клубе не останется. Упоминалось об интересе той же «Магнитки», но до обмена не дошло. Тяжёлый контракт Прохоркина вместо СКА выкупил «Сочи», где игрок на бумаге числился полчаса. Это нормальная энхаэловская практика — например, в своё время «Колорадо» фактически выкупил контракт Брукса Орпика вместо «Вашингтона» и был не единственным таким примером. Но есть важное отличие: «лавины» за свои услуги получили драфт-пик, благотворительность «Сочи» по неясной, но понятной причине осталась бесплатной.

На фоне бесплодных контрактов Прохоркин сменил агента, выбрав Шуми Бабаева. Дэвид Немировски, возглавляющий «Сибирь», долгое время был клиентом одного из ведущих российских агентов, а потом – спортдиректором «Адмирала», где игроки Бабаева долгое время составляли костяк состава. «Химия» здесь была очевидна, да и стиль Прохоркина подходит под тот хоккей, что хочет видеть Немировски в своих командах.

«Мы очень быстро договорились с «Сибирью», на первом этапе общались минут пять. Для Коли ключевым фактором в подписании контракта стало то, что главным тренером команды является Дэвид Немировски, с которым они вместе играли ещё за ЦСКА. Тренер и хоккеист переговорили между собой, после чего вопросов не осталось. Коле нужно доверие, спокойствие, нужно где-то получить возможность ошибиться. Прохоркин обязательно покажет свои сильные стороны, вспомнит свою лучшую игру», — рассказал Бабаев «Чемпионату».

Технарь Прохоркин, который в своё время публично выражал недовольство тем стилем, что ставил Дмитрий Квартальнов в ЦСКА, будет идеальным трансфером для той системы, что Немировски должен ставить в «Сибири», которой он придерживался ещё в «Торпедо». При этом некий «переходный период» от ценностей прошлых тренеров неизбежен — и здесь поможет другая сторона игрока. Рон Хекстолл, тогдашний генменеджер фарма «Кингс», назвал Прохоркина нетипичным русским хоккеистом, который не боится активно играть в тело.

Для «Сибири» это пока однозначно главное приобретение лета. Атака клуба последние годы и так не казалась яркой, а летом ушла давно оформившаяся связка первого звена Шаров — Пьянов, пусть и в разные пункты назначения. Долгое время «Сибирь» закрывала позиции ведущих форвардов легионерами-финнами, но лишилась этой возможности по понятным причинам. На безрыбье пришлось переделывать в центрфорварды Тейлора Бека — и тут же оказалось, что в команде есть мало вингеров, которые могли бы читать игру на его уровне.

Конечно, есть вероятность того, что Прохоркин снова будет долго лечиться после не самого простого лечения. Местные болельщики уже вспоминают Эрика О’Делла, который с недюжинным талантом не сыграл за «Сибирь» и десяток матчей. Однако рынок русских центров на данный момент представляет собой столь печальное зрелище, что тот риск, который берёт на себя «Сибирь» — однозначно благородное дело. Оперативно натурализовать того же Бека клуб точно не успевает.

Теперь топ-6 клуба оформляется более-менее чётко: там есть обладающие прекрасным броском Владимир Бутузов и Сергей Дубакин, позиции центров должны занять Прохоркин и Энди Андреофф (который умеет и нарисовать, и подраться), Бек возвращается на более привычную и удобную позицию вингера. Бригада большинства «Сибири», которая первую половину прошлой регулярки была одним из главных козырей клуба, точно не теряет в качестве из-за этого.

Дэвид Немировски Фото: AP Photo/ТАСС

Впрочем, главный пока вопрос к «Сибири» — это переход на новый стиль. На питерском турнире команда Немировски забивала довольно скромно, оторвавшись только на совсем грустном «Сочи». Поворот от Мартемьянова к Немировски — это не разворот на 180 градусов, но если прошлый тренер ценил системность и самоотверженность, то обрусевший канадец в «Торпедо» как будто давал полную волю в импровизации.

Скорее всего, и сам Немировски будет меняться, ведь в Нижнем Новгороде за четыре года особого прогресса у «Торпедо» не было, лучшим сезоном из четырёх так и остался первый. Однако «Сибирь» впервые за долгие годы попытается играть от себя, от атаки — может не получиться, но в нынешней лиге это всё ещё делать сложнее, чем защищаться.