Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава московского «Динамо»: мы считаем, что у Сопина и Кудашова прогрессивное сочетание

Глава московского «Динамо»: мы считаем, что у Сопина и Кудашова прогрессивное сочетание
Аудио-версия:
Комментарии

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что считает удачной связку генерального менеджера Алексея Сопина и главного тренера Алексея Кудашова.

«Сопин и Кудашов? Хорошая связка, проделывающая хорошую работу. Мы считаем, что у них прогрессивное сочетание. Весь вопрос заключается в том, насколько тренерский штаб сможет мобилизовать команду. Сопин – с точки зрения селекции игроков, а Кудашов – с точки зрения стимулирования. И приведёт ли это к конечному результату – попаданию в тройку призёров КХЛ.

Алексей Кудашов уже третий год работает главным тренером «Динамо». Определённые недочёты в его работе были, и мы могли пойти по пути замены главного тренера, как в прошлом сезоне поступил «Ак Барс». Но, мы доверяем Алексею Николаевичу Кудашову и движемся к тому, чтобы он добился поставленной руководством цели», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Кубок — тактическая цель. Стратегия в ином». Продолжение интервью с президентом «Динамо»
Эксклюзив
«Кубок — тактическая цель. Стратегия в ином». Продолжение интервью с президентом «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android