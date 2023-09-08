Глава московского «Динамо»: мы считаем, что у Сопина и Кудашова прогрессивное сочетание

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что считает удачной связку генерального менеджера Алексея Сопина и главного тренера Алексея Кудашова.

«Сопин и Кудашов? Хорошая связка, проделывающая хорошую работу. Мы считаем, что у них прогрессивное сочетание. Весь вопрос заключается в том, насколько тренерский штаб сможет мобилизовать команду. Сопин – с точки зрения селекции игроков, а Кудашов – с точки зрения стимулирования. И приведёт ли это к конечному результату – попаданию в тройку призёров КХЛ.

Алексей Кудашов уже третий год работает главным тренером «Динамо». Определённые недочёты в его работе были, и мы могли пойти по пути замены главного тренера, как в прошлом сезоне поступил «Ак Барс». Но, мы доверяем Алексею Николаевичу Кудашову и движемся к тому, чтобы он добился поставленной руководством цели», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»: