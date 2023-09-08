Глава московского «Динамо»: мы считаем, что у Сопина и Кудашова прогрессивное сочетание

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что считает удачной связку генерального менеджера Алексея Сопина и главного тренера Алексея Кудашова.
«Сопин и Кудашов? Хорошая связка, проделывающая хорошую работу. Мы считаем, что у них прогрессивное сочетание. Весь вопрос заключается в том, насколько тренерский штаб сможет мобилизовать команду. Сопин – с точки зрения селекции игроков, а Кудашов – с точки зрения стимулирования. И приведёт ли это к конечному результату – попаданию в тройку призёров КХЛ.
Алексей Кудашов уже третий год работает главным тренером «Динамо». Определённые недочёты в его работе были, и мы могли пойти по пути замены главного тренера, как в прошлом сезоне поступил «Ак Барс». Но, мы доверяем Алексею Николаевичу Кудашову и движемся к тому, чтобы он добился поставленной руководством цели», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:
- 8 сентября 2023
-
08:10
-
07:50
-
03:23
-
03:02
-
01:17
-
00:00
- 7 сентября 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:39
-
22:28
-
22:12
-
21:52
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:42
-
20:30
-
20:19
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:33