Кожевников оценил селекционную работу «Авангарда» в межсезонье

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, мог ли Илья Воробьёв возглавить «Авангард» в межсезонье, и оценил селекционную работу омского клуба.

«Почему мы говорим только о Воробьёве? Есть же ещё, например, Сергей Светлов. У нас вообще пять-шесть тренеров серьёзно недооценены. Свои, доморощенные! Но у каждого клуба существуют какие-то принципы, поэтому можно сколько угодно рассуждать о том, почему кто-то не пригласил того или иного тренера. Я уже говорил, что Кравец – хороший тренер, стабильный, умный, рассудительный. Он это уже не раз доказывал в разных клубах. А дальше всё зависит от руководства клуба – либо оно доверяет тренеру, либо не доверяет. И омичи сделали выбор.

Я не говорю, что получилась хорошая селекционная кампания, но в концовке межсезонья «Авангард» немного наверстал и смог подписать несколько толковых игроков. Посмотрим, что из этого выйдет. Естественно, я не буду утверждать, что команда теперь сразу пойдёт на чемпионство, особенно после той вакханалии, что там происходила. Нужно время, чтобы навести порядок. Считаю, что сейчас в омский клуб пришли нормальные люди, которые всё делают правильно, и их надо поддерживать», — сказал Кожевников в интервью Betonmobile.ru.

Ранее Кожевников оценил победную серию «Куньлуня» из трёх матчей на старте нового сезона КХЛ.