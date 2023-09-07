Гендиректор «Лады» — о качестве льда: мы перестали включать тепловые пушки, результат есть
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, какие меры принял клуб для улучшения качества льда на арене в Тольятти.
«Мы перестали включать на арене тепловые пушки и начали контролировать качество льда путём опроса команд хозяев и гостей, а также судей. Узнаём их мнение, как на утренней раскатке, так и на предыгровой. Пока что это все меры, которые мы предприняли. Результат уже есть», — заявил Чеботарёв в интервью Metaratings.ru.
Напомним, главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Ладой» (0:3) пожаловался на качество льда на арене в Тольятти.
Ранее Александр Чеботарёв заявил, что бывшей российской теннисистке Анастасии Мыскиной сделано предложение занять пост президента клуба.
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