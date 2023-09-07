«Было опасно немножко, но всё обошлось». Гераськин — об овертайме с пустыми воротами

Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин подвёл итог победного матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Хотели выиграть, поэтому рисковали. Да, было опасно немножко, но всё обошлось – мы выиграли. Конечно, надо готовиться, пробовать.

На льду особо не нервничаешь, больше настроен на гол. Конечно, внутри сидит, что ворота пустые, но всё-таки мы снимаем вратаря для того, чтобы забить, поэтому все мысли только об этом.

У нас есть тренеры по физподготовке, которые составляют программу, чтобы мы всегда были в тонусе, поэтому это не проблема. Конечно, немного необычно, что календарь так составлен: одна игра, начало сезона и сразу такой большой перерыв. Но ничего страшного. Я считаю, что мы были свежее, чем «Автомобилист», поэтому победили», – сказал Гераськин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.