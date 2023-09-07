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«Адреналин, нервы, азарт». Игумнов описал эмоции после победной шайбы в овертайме

«Адреналин, нервы, азарт». Игумнов описал эмоции после победной шайбы в овертайме
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Автор победной шайбы «Авангарда» в ворота «Автомобилиста» (3:2 ОТ) Иван Игумнов рассказал о своих эмоциях от победы в матче.

«(Соперники. – Прим. «Чемпионата») хорошо в зоне атаки держали шайбу. Это тоже где-то наш недочёт: наверное, немного пассивно сыграли – могли более агрессивно отбирать.

Видел ли шайбу после передачи Гераськина? Видел. Подстраивался ли? Нет, тормозил. Игорь отдал в самом конце. Я тормозил, чтобы, если что, на пятаке закапывать шайбу.

В таких овертаймах есть удовольствие от игры или только нервы? Всё присутствует: адреналин, нервы, азарт, волнение – всё абсолютно, смесь эмоций», – сказал Игумнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

В следующей игре «Авангард» примет дома «Барыс».

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