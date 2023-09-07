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Капризов — в топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» по версии Daily Faceoff

Капризов — в топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» по версии Daily Faceoff
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Журналист Мэтт Ларкин в статье на портале Daily Faceoff составил список из 10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награды, ежегодно вручаемой лучшему снайперу регулярки Национальной хоккейной лиги.

В списке на 10-й строчке находится российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Карпизов.

«Причина, по которой он находится на 10-м месте в данном списке заключается не столько в упущенном времени из-за травмы в прошлом сезоне, сколько в отсутствии элитного центрового, с которым можно было бы играть. Представьте себе, что Капризов мог бы сделать, если бы «Миннесота» смогла приобрести великолепного центра», — сказано в статье.

Полностью список претендентов на «Морис Ришар Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»
2. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;
5. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш»;
6. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз»;
7. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»;
8. Коул Кофилд, «Монреаль Канадиенс»;
9. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»
10. Кирилл Карпизов, «Миннесота Уайлд».

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