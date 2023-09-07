Кудашов: «Динамо» пойдёт по нарастающей. Сейчас не время для оптимальных кондиций

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Металлурга» (3:5) ответил на вопрос о слабой реализации моментов.

«Планирую ли поговорить с игроками о важности реализации моментов – Муранов не забил, а Михайлис в ответ забил? Вы знаете, мы каждый день разговариваем на эту тему. Если бы это работало, я, наверное, запись сделал бы, чтобы они слушали меня постоянно. Сработала классическая пословица: не забиваешь ты – забивают тебе.

Проблема в психологии? Я говорил в начале сезона, что немного мы поменяли подготовку к этому чемпионату. Планируем, что всё пойдёт по нарастающей. Сейчас, может, и не время быть в оптимальных кондициях.

Моторыгин сыграл два матча подряд? Скажу честно, хотели проверить его в такой игре. Будет ли ротация перед «Сочи»? Посмотрим. Пока не могу сказать вам, потому что надо всё проанализировать и посмотреть, что у нас есть. Следующая игра у нас в час дня. Посмотрим. Может быть, ничего и не будем менять. Иногда стабильность — она как-то спокойнее», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.