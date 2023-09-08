Нападающий «Сент-Луиса» Каспери Капанен обвиняется в вождении в нетрезвом виде

Форвард «Сент-Луиса» Каспери Капанен обвиняется в вождении в нетрезвом виде. Как сообщает The Score, инцидент произошёл в Финляндии в августе.

«В прошлом месяце я допустил ужасную ошибку. Беру на себя полную ответственность за свои действия. Я приношу извинения своей семье, клубу, партнёрам и болельщикам. Я понимаю серьёзность своей ошибки и готов сделать всё возможное, чтобы вернуть их доверие», – говорится в заявлении игрока.

Ситуацию прокомментировал генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг, который остался разочарован поведением хоккеиста клуба.

«Сегодня нам стало известно об инциденте с участием Каспери. Я уже поговорил с ним и его агентом. Мы разочарованы его поведением и ожидаем, что он больше не окажется в подобной ситуации в будущем», – сказал Армстронг.

27-летний Капанен в прошлом сезоне провёл за «блюзменов» 23 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 14 (8+6) очков.