Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер легендарного защитника Криса Челиоса

«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер легендарного защитника Криса Челиоса
Аудио-версия:
Комментарии

«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер экс-защитника Криса Челиоса. Как сообщает пресс-служба клуба, торжественная церемония состоится 25 февраля на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом».

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос завершил карьеру игрока в возрасте 48 лет. Легендарный защитник выступал за «Чикаго» с 1990 по 1999 год. Всего в НХЛ Челиос провёл 1644 матча и делит с Горди Хоу рекорд по количеству сезонов в НХЛ (по 26).

Последний матч в НХЛ Челиос провёл 6 апреля 2010 года в возрасте 48 лет и 2 месяцев, в более зрелом возрасте в НХЛ выступал только знаменитый Горди Хоу, игравший до 52 лет. Защитник является обладателем Кубка мира по хоккею — 1996 в составе сборной США и серебряным призёром Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Материалы по теме
Модано, Халл и Челиос вошли в символическую команду США всех времён по версии НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android