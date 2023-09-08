«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер легендарного защитника Криса Челиоса

«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер экс-защитника Криса Челиоса. Как сообщает пресс-служба клуба, торжественная церемония состоится 25 февраля на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом».

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос завершил карьеру игрока в возрасте 48 лет. Легендарный защитник выступал за «Чикаго» с 1990 по 1999 год. Всего в НХЛ Челиос провёл 1644 матча и делит с Горди Хоу рекорд по количеству сезонов в НХЛ (по 26).

Последний матч в НХЛ Челиос провёл 6 апреля 2010 года в возрасте 48 лет и 2 месяцев, в более зрелом возрасте в НХЛ выступал только знаменитый Горди Хоу, игравший до 52 лет. Защитник является обладателем Кубка мира по хоккею — 1996 в составе сборной США и серебряным призёром Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.