«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер легендарного защитника Криса Челиоса

«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер экс-защитника Криса Челиоса. Как сообщает пресс-служба клуба, торжественная церемония состоится 25 февраля на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом».
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос завершил карьеру игрока в возрасте 48 лет. Легендарный защитник выступал за «Чикаго» с 1990 по 1999 год. Всего в НХЛ Челиос провёл 1644 матча и делит с Горди Хоу рекорд по количеству сезонов в НХЛ (по 26).
Последний матч в НХЛ Челиос провёл 6 апреля 2010 года в возрасте 48 лет и 2 месяцев, в более зрелом возрасте в НХЛ выступал только знаменитый Горди Хоу, игравший до 52 лет. Защитник является обладателем Кубка мира по хоккею — 1996 в составе сборной США и серебряным призёром Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
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