Форвард «Ак Барса» Семёнов рассказал о боевом настрое команды на матч с «Куньлунем»
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов рассказал о настрое на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем», и заявил, что команда постарается реабилитироваться за поражение в прошлом матче от «Сочи» (1:3).
«Как могу объяснить поражение от «Сочи» в предыдущем матче регулярки? Поражения случаются, нужно сделать выводы, провести работу над своими ошибками. Выйти сегодня и продемонстрировать, что поменялось в нашей игре.
Сегодня нам предстоит сыграть против лидера Запада? Соперник провёл всего три игры, не могу пока ничего сказать о команде. Перед матчем разберём, тренеры подскажут, как нужно сыграть для победы. Сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков», — цитирует Семёнова пресс-служба клуба.
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