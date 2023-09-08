Назаров: будь Мавроди жив, он нанял бы Тардифа в структуру финансовой пирамиды «МММ»

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на выход Ивана Федотова в основе ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Специалист в очередной раз критически отозвался о главе ИИХФ Люке Тардифе.
«Бедный Люк уже не знает, что сделать. Сегодня он снова увидел Ивана Федотова в воротах ЦСКА. Тардиф похож на десятника из финансовой пирамиды «МММ». В ИИХФ каждый матч увеличивают штрафы и накладывают санкции, но денег этих отдавать им никто не собирается. Нормальные граждане России над этим просто смеются и наслаждаются регулярным чемпионатом КХЛ.
Помнится, Сергей Мавроди долго искал себе замену и, похоже, наконец-то её нашёл. Будь Мавроди жив, он, думаю, с радостью бы нанял на работу десятника Люка в структуру финансовой пирамиды «МММ». Люк увеличивает штрафы, но деньги никто не несёт», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 1 сентября ЦСКА нарушил санкции ИИХФ, выпустив Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом». Тогда организация наложила штраф на ФХР в размере 5 тыс. швейцарских франков и сообщила, что в случае повторного выхода вратаря на лёд дело будет передано в дисциплинарный комитет.
- 8 сентября 2023
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