Федотов — в старте на матч ЦСКА с «Нефтехимиком». ИИХФ обещала санкции, если он сыграет

Сегодня, 8 сентября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Нефтехимиком». Матч пройдёт в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Стал известен стартовый состав армейцев.
В воротах ЦСКА матч начнёт Иван Федотов.
ЦСКА:
Федотов (Шарыченков).
Классон — Нестеров, Мамин — Карнаухов — Плотников.
Дыбленко — Диц, Окулов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Макаров, Юртайкин — Светлаков — Абрамов;
Брютов, Янченко — Панкратов — Полтапов.
Отметим, что предыдущие две встречи Федотов провёл в запасе. В нынешнем сезоне вратарь сыграл лишь однажды — в стартовом матче сезона с «Ак Барсом». Тогда он пропустил пять голов. В ИИХФ сообщили, что передадут дело в дисциплинарный комитет, если Федотов продолжит играть.
- 8 сентября 2023
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