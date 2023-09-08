Федотов — в старте на матч ЦСКА с «Нефтехимиком». ИИХФ обещала санкции, если он сыграет

Сегодня, 8 сентября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Нефтехимиком». Матч пройдёт в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Стал известен стартовый состав армейцев.

В воротах ЦСКА матч начнёт Иван Федотов.

ЦСКА:

Федотов (Шарыченков).

Классон — Нестеров, Мамин — Карнаухов — Плотников.

Дыбленко — Диц, Окулов — Соркин — Григоренко;

Провольнев — Макаров, Юртайкин — Светлаков — Абрамов;

Брютов, Янченко — Панкратов — Полтапов.

Отметим, что предыдущие две встречи Федотов провёл в запасе. В нынешнем сезоне вратарь сыграл лишь однажды — в стартовом матче сезона с «Ак Барсом». Тогда он пропустил пять голов. В ИИХФ сообщили, что передадут дело в дисциплинарный комитет, если Федотов продолжит играть.