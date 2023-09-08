Евгений Свечников забил первый гол за «Ак Барс», забросив красивую шайбу из-за ворот
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает пекинский «Куньлунь Ред Старз». К концу второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
На 37-й минуте равенстве — 1:1 — «Ак Барс» вышел вперёд. Казанцы зашли в зону «Куньлуня», нападающий Кирилл Семёнов нанёс хлёсткий дальний бросок по воротам Мэтта Джурасика. Голкипер отразил шайбу, но за воротами её подхватил форвард Евгений Свечников. Нападающий выехал на пятачок и с разворота переправил шайбу в сетку — 2:1. Свечников забросил первую шайбу за «Ак Барс» после переезда из НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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