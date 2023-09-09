Прохоркин рассказал, как прошёл его переход в «Сибирь», и оценил свою текущую форму

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин рассказал, как прошёл его переход в новосибирский клуб, и оценил свою текущую форму.
«Буквально за два-три дня мы обо всём договорились. Я поговорил с главным тренером и услышал всё, что мне было нужно. Агент позвонил и спросил, может ли он разговаривать с клубом насчёт контракта, и я ответил: «Да». В тот же день они обо всём договорились, и я с удовольствием поехал.
Успел уже обжиться в Новосибирске? Нет, пока у меня нет на это времени. Ездил вот, смотрел квартиры. Кроме того, мы сразу же начали с выезда. Пока что свободного времени нет. Да и машина ещё не пришла, а на такси тяжело постоянно гонять.
Как оценю свою текущую форму? Набираю с каждой игрой, мне потихоньку становится легче. Нужно выходить на новый уровень. Дыхалка и ноги справляются, но отрабатывать три периода в одном темпе с возможным добавлением ещё тяжеловато. Была болезнь, которую нужно было залечить. Сейчас всё прошло. Я много тренировался с реабилитологом для того, чтобы набрать корсет мышц. У меня был недостаток мускулатуры на ногах. Сейчас всё вернулось в норму, которую нужно просто поддерживать», — цитирует Прохоркина AllHockey.ru.
Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.
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