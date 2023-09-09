Прохоркин рассказал, держит ли он обиду на СКА и как клуб объявил ему об обмене

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин рассказал, как он узнал об обмене из СКА, и ответил на вопрос, не осталось ли у него обид на петербургский клуб.

«Как мне в СКА объявили об обмене? Игра закончилась, меня вызвали и сказали, что мне лучше не ехать в Сочи, а искать обмен. Рядовая ситуация, я думаю, такое происходит у всех игроков, которых меняют.

Не осталось обиды на клуб? Обижаться — это не про меня (улыбается). Это жизнь. Если будешь обижаться, значит, какие-то мысли начнут тебя гонять и ты не будешь хладнокровным. Если так, значит так. Я — хороший хоккеист, который может найти работу, и в Новосибирске у меня получилось это сделать. Очень рад, что так всё сложилось. В «Сибири» классный коллектив, отличный тренерский штаб и замечательные болельщики. Перед матчем с «Барысом» у меня мурашки пошли во время гимна. Обживусь в городе, всё нормально. Это жизнь спортсмена.

Могли бы дать шанс в СКА после травмы? Да, но у СКА были проблемы с потолком зарплат, клубу нужно было разгружать платёжку. Это тоже нужно было во внимание брать. Мне не хотелось верить в то, что меня обменяют или расторгнут, но я держал эту мысль в голове. Значит, им так нужно было», — цитирует Прохоркина AllHockey.ru.

Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.