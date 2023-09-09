Алексей Макеев стал автором самого быстрого хет-трика в истории «Автомобилиста»
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Нападающий Алексей Макеев в победном матче с «Сибирью» (6:1) стал автором самого быстрого хет-трика в истории «Автомобилиста», сообщает пресс-служба КХЛ.
Макеев забросил три шайбы за 7 минут и 20 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Анатолию Голышеву – 17 минут и 45 секунд. Примечательно, что все три шайбы Макеев забросил подряд в третьем периоде и окончательно снял вопросы о победителе матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк (Да Коста, Мэйсек) – 06:04 (5x4) 1:1 Климович (Прохоркин, Сетдиков) – 27:18 (5x4) 1:2 Денежкин (Зборовский) – 31:59 (5x5) 1:3 Да Коста (Баранцев, Валк) – 35:41 (5x5) 1:4 Макеев (Валк, Мэйсек) – 46:04 (5x5) 1:5 Макеев (Мэйсек, Трямкин) – 49:03 (5x5) 1:6 Макеев (Голышев, Баранцев) – 53:25 (5x4)
«Автомобилист» одержал третью победу в стартовавшем сезоне-2023/2024 КХЛ при одном поражении. Следующий матч екатеринбуржцы проведут в Нижнекамске 11 сентября. Соперником «Автомобилиста» станет местный «Нефтехимик», проигравший все три своих стартовых матча в новом сезоне.
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