Алексей Макеев стал автором самого быстрого хет-трика в истории «Автомобилиста»

Нападающий Алексей Макеев в победном матче с «Сибирью» (6:1) стал автором самого быстрого хет-трика в истории «Автомобилиста», сообщает пресс-служба КХЛ.

Макеев забросил три шайбы за 7 минут и 20 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Анатолию Голышеву – 17 минут и 45 секунд. Примечательно, что все три шайбы Макеев забросил подряд в третьем периоде и окончательно снял вопросы о победителе матча.

«Автомобилист» одержал третью победу в стартовавшем сезоне-2023/2024 КХЛ при одном поражении. Следующий матч екатеринбуржцы проведут в Нижнекамске 11 сентября. Соперником «Автомобилиста» станет местный «Нефтехимик», проигравший все три своих стартовых матча в новом сезоне.