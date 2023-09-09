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Скабелка назвал причины поражения «Барыса» в матче с «Авангардом»

Скабелка назвал причины поражения «Барыса» в матче с «Авангардом»
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка назвал причины поражения в матче с «Авангардом» (1:4).

«Достаточно много у нас было брака, не держалась шайба в зоне атаки, мало времени проводили там. Где-то нам удавалось сдерживать «Авангард», где-то переводить в зону атаки. Индивидуальные ошибки привели к голам.

Команда в психологической яме после четырёх поражений? Нет, четыре матча были интересные, хорошие. Хорошая обстановка в команде. Сегодняшний матч из четырёх по качеству где-то… А так, начало сезона. Сегодня отсутствие Скленички с Грантом сказалось», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

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