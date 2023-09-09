Нападающий «Сибири» — об 1:6: лёд ещё не такой идеальный, но нельзя всё валить на него

Нападающий «Сибири» Иван Климович прокомментировал первый гол в КХЛ и на новой арене клуба. Форвард забил «Автомобилисту» (1:6).

«Безусловно, очень рад, что забил. Вдвойне рад, что на домашней арене. Эти эмоции вообще не сравнить с голом на предсезонке. Совершенно другие ощущения, когда столько болельщиков радуются, кричат. Но, конечно, хорошие впечатления от матча подпорчены. Но ничего страшного, играем дальше.

Чего не хватило? Нельзя всё валить на лёд. Безусловно, он ещё не такой идеальный, как был на прошлом нашем стадионе. Всё равно за качество передач в большей степени отвечает сам игрок. Это те моменты, на которые это поражение нам указывает и которые мы должны исправлять, чтобы стать лучше как команда.

Три дня до следующего матча? Наверное, это, как раз хорошо: проиграли мы сейчас и есть три дня, чтобы полностью обнулиться, забыть это поражение, передохнуть. И со спокойной, свежей головой уже прийти и думать, слушать только тренерский штаб. И дальше готовиться к сопернику.

Позволили выиграть «Автомобилисту» за счёт мастерства? Да, безусловно, у них яркие имена в команде, это и так все знают. Поэтому нужно с такими командами стараться играть пожёстче, более агрессивно, а мы не смогли сегодня это показать. Их мастерство сыграло свою роль.

Потухшая команда? Да я бы не сказал так. Даже в конце, несмотря на такой счёт, создавали моменты. Лично меня это очень радует, что команда не сдалась и не стала доигрывать матч, не пустила его на самотёк. Было несколько моментов даже при большом уже счёте.

Отец говорил, что я летом много работал самостоятельно? Прежде всего, мы с папой обращали внимание, что надо быть физически готовым. Это уже не по две-три смены играть, а чуть больше игрового времени. Соответственно, надо быть готовым. Не просто побежать и один раз толкнуться, а полноценно играть. Поэтому, во-первых, обратил внимание на свою физическую подготовку. Также работали над скиллами, бросками. Все те моменты, которые нужно использовать в игре», — передаёт слова Климовича корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.