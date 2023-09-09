Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Защитник не имеет права вообще шайбу трогать». Скабелка — о победном голе «Авангарда»

«Защитник не имеет права вообще шайбу трогать». Скабелка — о победном голе «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения в матче с «Авангардом» (1:4) высказался о курьёзном голе, ставшем победным для омичей.

«Рикошеты снова не в пользу «Барыса»? С «Сибирью», действительно, был нефарт, ну а сегодня защитник не имеет права клюшкой на пятачке летящую шайбу вообще трогать. Тоже такой момент, не совсем правильный с нашей стороны.

Силы закончиться не могут по ходу игры, лишь четвёртый матч сезона. Мы контролировали шайбу, был хороший прессинг, но до бросков дело не доводили. Игра казахстанских хоккеистов «Барыса»? Нестабильно, чередуются хорошие матчи с плохими. Им нужен опыт, это непростая лига. Потенциал хороший у ребят, но стабильности не хватает», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
«Авангард» обыграл «Барыс» благодаря курьёзному голу и одержал третью победу в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android