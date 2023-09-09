«Защитник не имеет права вообще шайбу трогать». Скабелка — о победном голе «Авангарда»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения в матче с «Авангардом» (1:4) высказался о курьёзном голе, ставшем победным для омичей.

«Рикошеты снова не в пользу «Барыса»? С «Сибирью», действительно, был нефарт, ну а сегодня защитник не имеет права клюшкой на пятачке летящую шайбу вообще трогать. Тоже такой момент, не совсем правильный с нашей стороны.

Силы закончиться не могут по ходу игры, лишь четвёртый матч сезона. Мы контролировали шайбу, был хороший прессинг, но до бросков дело не доводили. Игра казахстанских хоккеистов «Барыса»? Нестабильно, чередуются хорошие матчи с плохими. Им нужен опыт, это непростая лига. Потенциал хороший у ребят, но стабильности не хватает», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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