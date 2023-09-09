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The Athletic: сможет ли новый главный тренер «Вашингтона» подтолкнуть Евгения Кузнецова?

The Athletic: сможет ли новый главный тренер «Вашингтона» подтолкнуть Евгения Кузнецова?
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир назвал главные вопросы, касающиеся «Вашингтон Кэпиталз» перед стартом тренировочного лагеря.

«Сможет ли главный тренер-новичок Спенсер Карбери зажечь необходимую искру? Генеральный менеджер Брайан Маклеллан в межсезонье стремился встряхнуть свой состав. Этого не произошло; как говорится, для танго нужны двое, а дорогостоящие контракты трудно спихивать. Таким образом, надежды «Кэпс» теперь лежат в руках главного тренера-новичка Карбери. Сможет ли он подтолкнуть Евгения Кузнецова? Сможет ли он заставить Энтони Манту прогрессировать? Сможет ли он найти общий язык с Коннором Макмайклом и другими молодыми игроками, которых он тренировал в низших лигах? И, что не менее важно, смогут ли он и новый помощник Кирк Мюллер переосмыслить провалившуюся игру в большинстве под руководством Алекса Овечкина? Без сомнения, от главного тренера-новичка требуют многого. Но, если «Кэпс» собираются вернуться в плей-офф, лидерские качества Карбери будут иметь большое значение», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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