Канадский легионер «Лады»: когда впервые встретил Малкина, то офигел от его габаритов

Канадский нападающий клуба «Лада» Трой Джозефс рассказал, как его впечатлил форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и сравнил Сидини Кросби и Александра Овечкина. Канадец выступал в АХЛ за фарм-клуб «Пингвинз» и пересекался с россиянином во время тренировочных лагерей.

«Во время тренировочных лагерей я пересекался и с Малкиным, и с Кросби, и с Кесселом. Было забавно, когда я впервые встретил Малкина и офигел от его габаритов. Он смотрел на меня сверху, ха-ха. Но несмотря на его размеры, кажется, что ему всё очень легко даётся на льду. Особенно это чувствовалось в его пиковые годы, но и по сей день он один из лучших игроков в мире.

Кто больше оказал влияние на франшизу: Кросби или Малкин? Это очень сложный вопрос. Это игроки одного поколения и оба тащили «Питтсбург» на протяжении всей карьеры. Поэтому думаю, что нельзя их сравнивать. Без Малкина Кросби был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем сейчас, а Малкин не стал бы таким великим без Кросби. Похожая ситуация сейчас в «Эдмонтоне», где так же сравнивают Мадэвида и Драйзайтля. Вообще, Кросби ведёт своё противостояние с Овечкиным, их больше сравнивают по величию.

Кросби один из самых величайших игроков, если вообще не лучший. Ответить на этот вопрос скорее невозможно, чем сложно. Овечкин — лучший русский хоккеист в истории, который имеет все шансы побить самый недосягаемый рекорд Гретцки. Кросби и Овечкин навсегда останутся в истории НХЛ и всего хоккея», — цитирует Джозефса Sport24.