The Hockey News назвал вариант состава сборной США на Кубок мира 2025 года

Журналист Адам Прото в статье на портале The Hockey News назвал имена хоккеистов сборной США, которые, по его мнению, войдут в национальную команду на Кубок мира 2025 года.

Вратари: Джейк Эттингер, Коннор Хеллебайк, Тэтчер Демко;

Альтернатива: Джереми Свейман.

Защитники: Адам Фокс, Чарли Макэвой, Джастин Фолк, Джон Карлсон, Куинн Хьюз, Джейккоб Славин, Зак Веренски, Джейк Сандерсон;

Альтернатива: Сет Джонс, Джейкоб Труба, К'Андре Миллер.

Нападающие: Остон Мэттьюс, Джек Хьюз, Тейдж Томпсон, Джек Айкел, Мэттью Ткачук, Алекс Дебринкэт, Клейтон Келлер, Алекс Так, Брэди Ткачук, Джейсон Робертсон, Кайл Коннор, Джонни Годро;

Альтернатива: Дилан Ларкин, Коул Кофилд, Мэтти Бенирс, Тревор Зеграс, Джей Ти Миллер, Трой Терри, Джейк Гюнцель, Патрик Кейн.