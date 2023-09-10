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The Hockey News назвал вариант состава сборной США на Кубок мира 2025 года

The Hockey News назвал вариант состава сборной США на Кубок мира 2025 года
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Журналист Адам Прото в статье на портале The Hockey News назвал имена хоккеистов сборной США, которые, по его мнению, войдут в национальную команду на Кубок мира 2025 года.

Вратари: Джейк Эттингер, Коннор Хеллебайк, Тэтчер Демко;
Альтернатива: Джереми Свейман.

Защитники: Адам Фокс, Чарли Макэвой, Джастин Фолк, Джон Карлсон, Куинн Хьюз, Джейккоб Славин, Зак Веренски, Джейк Сандерсон;
Альтернатива: Сет Джонс, Джейкоб Труба, К'Андре Миллер.

Нападающие: Остон Мэттьюс, Джек Хьюз, Тейдж Томпсон, Джек Айкел, Мэттью Ткачук, Алекс Дебринкэт, Клейтон Келлер, Алекс Так, Брэди Ткачук, Джейсон Робертсон, Кайл Коннор, Джонни Годро;
Альтернатива: Дилан Ларкин, Коул Кофилд, Мэтти Бенирс, Тревор Зеграс, Джей Ти Миллер, Трой Терри, Джейк Гюнцель, Патрик Кейн.

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