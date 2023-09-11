Защитник сборной России рассказал об уходе команды с гимна Канады после финала ЧМ-2015

Защитник «Трактора» Виктор Антипин вспомнил о поражении от сборной Канады на чемпионате мира 2015 года и ответил на вопрос, почему сборная России покинула лёд во время гимна победителей.
«Самое обидное поражение на ЧМ? Конечно, в Праге-2015, мы хорошо играли, вышли в финал, тем более было такое обидное поражение, 1:6. Может быть, перегорели тогда, у нас был тогда хороший состав, приехали почти все освободившиеся игроки НХЛ. Пожалуй, из трёх турниров был лучший шанс стать чемпионами мира.
Почему после того финала ушли с гимна Канады? Технический момент, никто не предупреждал, что будет гимн, поэтому кто-то ушёл, кто-то остался — не было специального какого-то неуважения», — сказал Антипин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
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