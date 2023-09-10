Крикунов: Ротенберга никто не снимет — у него длинный контракт, он спокойно строит СКА

Заслуженный тренер России, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов оценил старт СКА в новом сезоне КХЛ.
«Два поражения СКА, который в прошлом году всех рвал и метал в регулярке, на старте этого сезона не удивили? Для меня это вполне ожидаемо. В Питере этим летом устроили большую перестройку — поменяли очень много игроков, сменились лидеры. Всё равно, какие бы талантливые, умные и красивые ребята ни были — им надо какое-то время, чтобы поймать игру, чтобы они притёрлись к друг другу, наработали взаимодействие в парах, тройках, пятёрках.
Это время как раз в начале чемпионата и уходит. Они проигрывают. Но состав там хороший, ребята притрутся, сыграются, и, думаю, всё в СКА будет нормально.
Всё ещё можно наверстать? Да, ничего страшного в этом нет. Тем более что Романа Борисовича никто не снимет — у него длинный контракт (смеётся). Это другого тренера, у которого годовое соглашение, могут быстренько убрать, а у него есть время и он спокойно строит команду», — сказал Крикунов в интервью «МК-Спорт».
Ранее бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал малое количество игрового времени Матвея Мичкова в армейском клубе.
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