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«Салават Юлаев» официально вывел из обращения 27-й номер, под которым играл Родион Амиров

27-й номер, под которым играл воспитанник «Салавата Юлаева», нападающий Родион Амиров, официально вывели из обращения в уфимском клубе.

Сегодня, 11 сентября, перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» состоялась церемония поднятия стяга с джерси хоккеиста под своды стадиона. Мероприятие прошло на домашней для «Салавата» «Уфа-Арене».

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Салавата Юлаева». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, Родион Амиров ушёл из жизни 14 августа. Хоккеисту был 21 год. Спортсмен ушёл из жизни из-за опухоли головного мозга.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».