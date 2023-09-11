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«Авангард» крупно проиграл «Амуру» и потерпел первое поражение в сезоне

«Авангард» крупно проиграл «Амуру» и потерпел первое поражение в сезоне
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В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Шевченко (Хохлачёв) – 19:13 (5x4)     0:2 Шевченко (Рылов, Волгин) – 25:28 (5x4)     1:2 Ткачёв (Рейнгардт, Спунер) – 29:15 (5x5)     1:3 Гиздатуллин (Хохлачёв) – 34:57 (5x5)     1:4 Гиздатуллин (Хохлачёв) – 41:38 (5x5)     1:5 Дрозг (Ли) – 53:06 (5x5)    

На 20-й минуте Дмитрий Шевченко, реализовав большинство с передачи Александра Хохлачёва, вывел «Амур» вперёд. На 26-й минуте Дмитрий Шевченко оформил дубль. На 30-й минуте Владимир Ткачёв отыграл один гол. На 35-й минуте Артур Гиздатуллин после паса Александра Хохлачёва забил третий гол хабаровчан. На 42-й минуте Артур Гиздатуллин оформил дубль, на счету Александра Хохлачёва — третий ассист во встрече. На 54-й минуте Ян Дрозг забросил пятую шайбу — 5:1.

Таким образом, омичи потерпели первое поражение в сезоне.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 13 сентября в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Авангард» 14 сентября примет «Адмирал».

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