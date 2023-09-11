«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и одержал четвёртую победу подряд

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

На 15-й минуте Никита Гребёнкин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Алексей Маклюков и Данил Гололобов. Через полторы минуты Люк Джонсон удвоил преимущество «Металлурга». Для хоккеиста этот гол стал первым за новый клуб. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Егор Коробкин и Семён Кошелев. На 38-й минуте Вячеслав Лещенко отыграл одну шайбу. Очки за голевые передачи получили Александр Шаров и Владислав Ефремов.

Благодаря этой победе «Металлург» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата.

Отметим, что перед встречей состоялась церемония поднятия стяга под своды арены воспитанника «Салавата» Родиона Амирова, ушедшего из жизни 14 августа из-за опухоли головного мозга.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» примет «Ладу». «Салават» в Уфе сыграет с «Ак Барсом». Оба матча состоятся 14 сентября.