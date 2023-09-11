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«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и одержал четвёртую победу подряд

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и одержал четвёртую победу подряд
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Маклюков, Гололобов) – 14:43 (5x5)     0:2 Джонсон (Коробкин, Кошелев) – 16:22 (5x5)     1:2 Лещенко (Шаров, Ефремов) – 37:44 (5x5)    

На 15-й минуте Никита Гребёнкин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Алексей Маклюков и Данил Гололобов. Через полторы минуты Люк Джонсон удвоил преимущество «Металлурга». Для хоккеиста этот гол стал первым за новый клуб. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Егор Коробкин и Семён Кошелев. На 38-й минуте Вячеслав Лещенко отыграл одну шайбу. Очки за голевые передачи получили Александр Шаров и Владислав Ефремов.

Благодаря этой победе «Металлург» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата.

Отметим, что перед встречей состоялась церемония поднятия стяга под своды арены воспитанника «Салавата» Родиона Амирова, ушедшего из жизни 14 августа из-за опухоли головного мозга.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» примет «Ладу». «Салават» в Уфе сыграет с «Ак Барсом». Оба матча состоятся 14 сентября.

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