Агент Мильштейн рассказал, как отец Амирова пригласил его на церемонию в Уфу

Известный североамериканский агент Дэн Мильштейн рассказал, как Руслан Амиров, отец нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, пригласил его в Уфу на церемонию поднятия стяга с джерси хоккеиста.
«Две недели назад, после похорон Родиона, со мной связался его папа. Когда стало известно о церемонии, то он позвонил мне и сказал: «Ты часть нашей семьи и прошёл с нами этот путь. Для нас очень важно, чтобы ты приехал на церемонию и стоял рядом с нами, чтобы мы все были вместе. Разумеется, я не раздумывая принял решение поехать. У меня сейчас поездка, сегодня шестой город за шесть дней. Я специально прилетел на вечер в Уфу», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отец Родиона Амирова — Руслан Амиров — лично уведомил генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова о том, что Дэн Мильштейн должен находиться во время церемонии рядом с семьёй Родиона.
- 11 сентября 2023
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