Экс-форвард сборной Чехии: в очных матчах в детстве болел за Россию, все родители русские

Нападающий «Лады» Остап Сафин, представляющий сборную Чехии, рассказал, что в детстве поддерживал сборную России по хоккею.

«За какую сборную болел в матчах Россия — Чехия? Когда играла главная сборная, дома была прикольная атмосфера, болел за Россию, потому что все родители и родственники русские. Потом я представлял Чехию на многих международных турнирах, и в этом плане было немного смешно.

Когда вырос, достаточно играли против русских пацанов, много знаю ребят из сборных моего года. Самым запоминающимся был матч на МЧМ-2018, когда выиграли 5:4», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Сафиным можно будет прочитать сегодня в 9:00 на «Чемпионате».