Главный тренер «Барыса» — о 5-м поражении подряд: не простило «Динамо» за удаления, обидно

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Конечно, обидное поражение. Мы сегодня здорово играли… Ребята – молодцы, и движение хорошее было, и самоотдача, и командные действия. Но в концовке команда «Динамо» не простила за удаления. И «Сочи» они забили четыре гола, и сегодня в равных составах мы хорошо играли и где-то даже переигрывали их, а меньшинство сработало слабо. На овертайм уже не хватило эмоций. Ещё раз скажу, что обидное поражение.

Не боюсь ли падения в психологическую яму? Да нет, ну почему? У нас новая команда, много новых ребят, которые пришли в этом сезоне, и много ребят, которые в прошлом году были в «Номаде». Я думаю, что мы станем сильнее через эти матчи. Каждое поражение разное, тут нет одной линии. Сегодня в конце матча было два удаления, но если первое было оправданным, то второе – это небрежность», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.