Экс-форвард системы «Эдмонтона»: на двусторонки приходили тысяч семь, на Коннора смотреть
Поделиться
Нападающий «Лады» Остап Сафин вспомнил времена игры за «Эдмонтон Ойлерз».
«Пересекался ли с Макдэвидом в «Эдмонтоне»? Когда у нас был главный кэмп, там были все игроки системы. Я потренировался со всеми, понабирался чего-то, было хорошо посмотреть на таких фокусников. С Макдэвидом играли двусторонку, и туда пришли, наверное, тысяч семь зрителей. Атмосфера бешеная, думаю, все пришли посмотреть на Коннора, и парочку на меня, наверное (смеётся).
Главная сила Коннора? Это всё вместе. У него все навыки нападающего на максимальном уровне, заоблачное, космическое катание. Он очень быстрый, у него космические руки, хороший бросок, это уникальный игрок», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:33
-
09:31
-
09:25
-
09:15
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
-
00:02
- 11 сентября 2023
-
23:25
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
20:03
Партнерский контент