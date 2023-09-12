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Экс-форвард системы «Эдмонтона»: на двусторонки приходили тысяч семь, на Коннора смотреть

Экс-форвард системы «Эдмонтона»: на двусторонки приходили тысяч семь, на Коннора смотреть
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Нападающий «Лады» Остап Сафин вспомнил времена игры за «Эдмонтон Ойлерз».

«Пересекался ли с Макдэвидом в «Эдмонтоне»? Когда у нас был главный кэмп, там были все игроки системы. Я потренировался со всеми, понабирался чего-то, было хорошо посмотреть на таких фокусников. С Макдэвидом играли двусторонку, и туда пришли, наверное, тысяч семь зрителей. Атмосфера бешеная, думаю, все пришли посмотреть на Коннора, и парочку на меня, наверное (смеётся).

Главная сила Коннора? Это всё вместе. У него все навыки нападающего на максимальном уровне, заоблачное, космическое катание. Он очень быстрый, у него космические руки, хороший бросок, это уникальный игрок», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
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