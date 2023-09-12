«Бог хоккея». Форвард «Лады» Сафин рассказал, как в Чехии относятся к Ягру
Поделиться
Нападающий «Лады» Остап Сафин рассказал, как в Чехии относятся к легенде мирового хоккея, нападающему Яромиру Ягру.
«Играл ли в чешской лиге против Ягра? Был один матч. Я был в шоке от того, как он в 50 лет владеет своим телом, он всю жизнь профессионально относился к нему, он быстро катался, сильный на шайбе, за ним было здорово наблюдать. Шайбу сложно отобрать — он как выставит свой зад, так и всё, не доберёшься, у него ещё и клюшка длинная. Кроме того, опыт, как я говорил, его не пропьёшь, он всё это умеет лучше, чем другие.
Кто Ягр для Чехии? Это бог хоккея. Он и есть хоккей в Чехии, легенда, которую все знают», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:33
-
09:31
-
09:25
-
09:15
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
-
00:02
- 11 сентября 2023
-
23:25
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
20:03
Партнерский контент