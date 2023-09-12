«Бог хоккея». Форвард «Лады» Сафин рассказал, как в Чехии относятся к Ягру

Нападающий «Лады» Остап Сафин рассказал, как в Чехии относятся к легенде мирового хоккея, нападающему Яромиру Ягру.

«Играл ли в чешской лиге против Ягра? Был один матч. Я был в шоке от того, как он в 50 лет владеет своим телом, он всю жизнь профессионально относился к нему, он быстро катался, сильный на шайбе, за ним было здорово наблюдать. Шайбу сложно отобрать — он как выставит свой зад, так и всё, не доберёшься, у него ещё и клюшка длинная. Кроме того, опыт, как я говорил, его не пропьёшь, он всё это умеет лучше, чем другие.

Кто Ягр для Чехии? Это бог хоккея. Он и есть хоккей в Чехии, легенда, которую все знают», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.