Форвард «Лады» Сафин: я вырос внутри кнедликов, наверное

Нападающий «Лады» Остап Сафин рассказал о жизни в Чехии.

«Пробовал ли я знаменитые кнедлики? Конечно, я вырос внутри кнедликов, наверное. Постоянно их ели на выездах, они были частью меня. Это традиционная кухня, до матчей их ели, после матчей, очень много раз. Чешская кухня вкусная, мне очень нравится. В целом у местных хоккеистов ничего особенного в рационе нет: рис, мясо, местные супы, гуляш — всё обычное.

Много ли местные игроки пьют пива? В Чехии его все пьют, но я в принципе не пью вообще, поэтому я тут без понятия. Думаю, рассказы просто «восстановление водного баланса» пивом выдумали, чисто чтобы попить пивка (смеётся). Знаю только, что для чехов и в Чехии пиво вкусное», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.