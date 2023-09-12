«Это меня раздражает». Чешский хоккеист раскритиковал соотечественников, играющих в России

Чешский защитник Рональд Кнот, проведший в КХЛ сезон-2021/2022 и поигравший за «Нефтехимик», высказался о соотечественнике и бывшем одноклубнике Лукаше Клоке. Весной 2022 года хоккеисты покинули Россию, в июле 2023 года Клок принял решение вернуться в КХЛ. Кроме того, Кнот высказался о чешских игроках, которые остаются в лиге.
«Вариант КХЛ для меня закрыт? Конечно.
В российских соревнованиях играют пять чешских хоккеистов, в том числе Лукаш Клок — мой друг и бывший одноклубник из Нижнекамска и Тусона? Это меня раздражает. У меня есть чёткое мнение, что я не хочу иметь с этим ничего общего. В то же время Лукаш — мой друг, я знаю его давно, и он хороший парень. Это сидит во мне. Лукаш мне нравится, и я знаю, что он неплохой человек. С другой стороны, мне не нравится, что он пошёл в этом направлении. Но это его дело, и я это уважаю», — приводит слова Кнота Sport.cz.
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