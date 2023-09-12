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Авторитетный журналист: ряд игроков СКА не должны стоять на пути Мичкова в состав

Авторитетный журналист: ряд игроков СКА не должны стоять на пути Мичкова в состав
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Авторитетный журналист The Athletic Скотт Уилер на своей странице в «Твиттере» поделился мнением об уходе российского нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.

«Пара потерь в предсезонке ничего не говорит нам о готовности Матвея к роли в топ-6 и первом звене большинства с точки зрения зрелости или таланта. Я всё слышал о его обидах и ругательствах в прошлом году. Я понимаю и глубину состава СКА. В то же время у них маленький подбор игроков на позицию правого крайнего нападающего, и я уверен, что в правильной роли Матвей бы забивал.

Я хорошо знаю игру Толчинского, Гальченюка, Лайпсика, Хайруллина, Алистрова, Федотова и Гребенщикова, других их нападающих. Двое из них носят нашивки. Пара — ветераны, которым платят достаточно, чтобы они, само собой, играли. Остальные не должны стоять на пути Мичкова», — говорится в сообщении.

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