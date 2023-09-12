Авторитетный журналист: ряд игроков СКА не должны стоять на пути Мичкова в состав

Авторитетный журналист The Athletic Скотт Уилер на своей странице в «Твиттере» поделился мнением об уходе российского нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.
«Пара потерь в предсезонке ничего не говорит нам о готовности Матвея к роли в топ-6 и первом звене большинства с точки зрения зрелости или таланта. Я всё слышал о его обидах и ругательствах в прошлом году. Я понимаю и глубину состава СКА. В то же время у них маленький подбор игроков на позицию правого крайнего нападающего, и я уверен, что в правильной роли Матвей бы забивал.
Я хорошо знаю игру Толчинского, Гальченюка, Лайпсика, Хайруллина, Алистрова, Федотова и Гребенщикова, других их нападающих. Двое из них носят нашивки. Пара — ветераны, которым платят достаточно, чтобы они, само собой, играли. Остальные не должны стоять на пути Мичкова», — говорится в сообщении.
- 12 сентября 2023
-
16:27
-
16:15
-
16:07
-
15:56
-
15:36
-
15:23
-
15:07
-
14:57
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:23
-
13:11
-
12:55
-
12:35
-
12:16
-
11:57
-
11:45
-
11:32
-
11:20
-
11:05
-
10:55
-
10:30
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:33
-
09:31
-
09:25
-
09:15
-
08:50
-
08:30
-
08:15