Отец Родиона Амирова, умершего от рака, рассказал, как в «Торонто» помогали юноше

Руслан Амиров, отец нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, рассказал, как в «Торонто Мэйпл Лифс» помогали игроку. Мужчина также сообщил, что клуб выпустил 100 медалей, которые будут вручать самым уважаемым людям, внёсшим большой вклад в историю «кленовых листьев» и НХЛ. Первой из них наградили Амирова.
«Благодарим за то внимание и участие, которое уделило нам хоккейное сообщество, клубы и организации, болельщики. Спасибо «Торонто Мэйпл Лифс», лично — Брендану Шэнахану и Кайлу Дубасу. За то, как они принимали Родиона, сопереживали и участвовали в его судьбе.
Меня вообще отстранили от финансовых и организационных вопросов: «Руслан, занимайся сыном, даже не думай. Мы всё решим». Клуб в режиме 24/7 всегда был на связи. И доктора, и руководство команды. Дубас, который делал выбор на драфте, очень проникся к Родиону. Они много переписывались, поддерживали друг друга и до болезни, и во время неё. В последние дни Кайл хотел даже прилететь в Мюнхен — Родион ушёл 14 августа, и Дубас уже имел билет на 11-е число.
Я говорил агенту Дэну Мильштейну: «Родион в таком состоянии, он уже не видит, тяжёлый. Ну что прилетит Кайл? Просто поднять слабую руку и её пожать? Они даже не пообщаются».
— «Руслан, он хочет это сделать. Это его личное желание».
Дубас писал и звонил, но сын уже не мог видеть его сообщения. Беспокоился, рвался в аэропорт. Его остановили врачи: «Уже не надо никуда прилетать…»
«Торонто» выпустил 100 медалей, которыми будут награждаться самые уважаемые люди, внёсшие большой вклад в историю клуба и НХЛ. Так вот, Шэнахан сам приехал к Родиону в шесть утра, когда стало известно, что болезнь обострилась, и нужно улетать из Торонто домой, и вручил ему эту медаль — самую первую из ста. Родион привёз эту награду в Уфу и очень ей гордился. Большую помощь оказал агент по России Станислав Романов, решая много бытовых вопросов и отказываясь брать комиссию за контракт, когда узнал о болезни сына. Из людей бизнеса они с Дэном Мильштейном перевоплотились в заботливых и любящих отцов», — приводит слова Амирова-старшего «Матч ТВ».
Напомним, российский хоккеист был задрафтован «Торонто» в 2020-м году под общим 15-м номером.
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