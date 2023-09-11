«Спасибо, что разделили эту боль». Отец Амирова высказался на церемонии поднятия стяга

Руслан Амиров, отец нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, высказался на церемонии поднятия стяга с номером своего сына под своды «Уфа-Арены».

«От всей нашей семьи я хотел поблагодарить вас, уважаемые болельщики, и вас, команду, каждого из вас, за оказанную нашему сыну Родиону честь. То, что сегодня произойдёт, это не только и не столько о спорте, как вам кажется. Это что-то более важное — для нашей семьи в первую очередь. Ведь мы прекрасно понимаем, что Родион был в том возрасте, когда его спортивная взрослая карьера только начиналась. Мне кажется, это больше символ победы жизни над смертью. Победы силы духа человека над тяжёлой болезнью. Осуществление мечты молодого маленького мальчишки. Мечты, которая, может быть, кому-то или когда-то могла показаться неосуществимой, но тем не менее [ставшей] достижимой. Мечты, взращиваемой молитвой и каждодневным, упорным трудом.

Знаете, это место, эта арена стала вторым домом для Родиона. Это на самом деле так. Мы просто с супругой смотрели по времени, сколько он здесь проводил — да и, в принципе, все ребята [из команды] вместе с ним также это делают. Он проводил здесь намного больше времени, чем дома. Эта арена и вы, ребята, стали его семьёй. Однажды он пришёл сюда за своей мечтой — стать профессионалом. Но, знаете, у бога на каждого из нас есть свой план в жизни. Совсем недавно мы все вместе вот так по-семейному, как одна дружная семья, проводили Родиона прямо отсюда. И это очень символично, дорого и ценно для нас. Я говорю вам, игроки, болельщики, руководство клуба, огромное, наше родительское спасибо и низкий поклон за то, что всё это время были с нами и разделили с нами эту боль. Спасибо вам огромное!» — сказал Амиров-старший.