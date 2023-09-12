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«Он вернулся!» В «Сочи» подтвердили переход Матвея Мичкова из СКА

«Он вернулся!» В «Сочи» подтвердили переход Матвея Мичкова из СКА
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«Сочи» в официальном телеграм-канале объявил о переходе 18-летнего нападающего Матвея Мичкова из СКА. Форвард стал игроком южного клуба на сезон-2023/2024 на условиях аренды.

«Он вернулся! «Сочи» и СКА заключили договор аренды о переходе Матвея Мичкова в южный клуб. Срок аренды — до конца текущего сезона.

Напомним, в прошлом сезоне один из самых талантливых молодых игроков России уже играл за «Сочи» на правах аренды. Матвей, с возвращением! Ждём яркой игры!» — говорится в сообщении.

Напомним, молодой нападающий, выступая за «Сочи» в прошлом сезоне, принял участие в 27 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и записал на свой счёт 20 (9+11) очков. В текущей кампании Мичков, играя за СКА, выходил на лёд лишь в одном матче.

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