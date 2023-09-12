«За ней стоит следить». THN оценил шансы сборной России на победу в Кубке мира по хоккею

Журналист The Hockey News Адам Прото поделился мнением о возможных успехах сборной России на Кубок мира по хоккею — 2025. Ранее издание представило вариант состава команды на турнир.

«Хотя у россиян есть несколько ценных игроков в защите и нападении, они в некотором смысле являются противоположностью канадской и американской команд, поскольку их самая сильная сторона — это вратари.

Конечно, когда в команде три элитных голкипера в лице Василевского, Шестёркина и Сорокина, у каждого есть конкуренты, которые могут украсть матч в одиночку. И если один из этих трёх вратарей получит травму или по какой-либо другой причине решит не играть на Кубке мира, команда может обратиться к ветеранам Бобровскому и Варламову в качестве страховки.

Следующая по величине сила российской команды — это нападение, особенно на флангах, где игроки элитного уровня, включая Панарина, Кучерова, Капризова и Овечкина, которые могут поднажать и сыграть решающую роль. Их основа из лучших талантов в атаке — в первую очередь Малкин и Овечкин — сейчас находится в возрасте далеко за 30, но в целом у нападения всё ещё очень хорошая глубина.

Чего нельзя сказать о самом слабом месте россиян: обороне. Сергачёв и Орлов будут прочной топ-парой, но после этого общий уровень таланта в следующих двух парах падает. А затем происходит ещё больший спад в отношении талантов из запаса, на которых они будут опираться, если один из их топ-6 защитников не сможет сыграть на турнире. По сравнению с американскими и канадскими силами в обороне, Россия занимает третье место, причём с немалым отрывом.

В целом, эта команда могла бы финишировать в тройке лучших команд Кубка мира в 2025 году, но есть большая вероятность, что её обгонят Швеция, Финляндия или даже Чехия. Тем не менее, даже если им не удастся подняться на вершину иерархии в следующем турнире лучших из лучших, россияне останутся командой, за которой стоит следить», — приводит слова Прото The Hockey News.