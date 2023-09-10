Издание из США представило вариант состава сборной России на Кубок мира по хоккею — 2025

Журналист Адам Прото в статье на портале The Hockey News представил вариант состава сборной России на Кубок мира по хоккею — 2025.
Вратари: Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Андрей Василевский;
Альтернатива: Сергей Бобровский, Семён Варламов.
Защитники: Михаил Сергачёв, Никита Задоров, Артём Зуб, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Александр Романов;
Альтернатива: Илья Любушкин, Дмитрий Куликов.
Нападающие: Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Иван Барбашёв, Яков Тренин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Валерий Ничушкин, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Андрей Свечников, Павел Бучневич;
Альтернатива: Матвей Мичков, Андрей Кузьменко, Евгений Дадонов, Александр Барабанов.
Ранее издание представило варианты составов сборных Канады и США.
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