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Издание из США представило вариант состава сборной России на Кубок мира по хоккею — 2025

Издание из США представило вариант состава сборной России на Кубок мира по хоккею — 2025
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Журналист Адам Прото в статье на портале The Hockey News представил вариант состава сборной России на Кубок мира по хоккею — 2025.

Вратари: Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Андрей Василевский;
Альтернатива: Сергей Бобровский, Семён Варламов.

Защитники: Михаил Сергачёв, Никита Задоров, Артём Зуб, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Александр Романов;
Альтернатива: Илья Любушкин, Дмитрий Куликов.

Нападающие: Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Иван Барбашёв, Яков Тренин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Валерий Ничушкин, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Андрей Свечников, Павел Бучневич;
Альтернатива: Матвей Мичков, Андрей Кузьменко, Евгений Дадонов, Александр Барабанов.

Ранее издание представило варианты составов сборных Канады и США.

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