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Защитник Романов может пропустить начало тренировочных сборов «Айлендерс»

Защитник Романов может пропустить начало тренировочных сборов «Айлендерс»
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Защитник Александр Романов, возможно, пропустит начало тренировочного сбора «Нью-Йорк Айлендерс», заявил генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло.

Романову сделали операцию на плече в конце апреля 2023 года. 23-летний защитник пропустил последние пять игр прошлого регулярного сезона и первые две игры плей-офф из-за травмы верхней части тела. Он вернулся в третью игру с «Каролиной», но не набрал ни одного очка в четырёх играх.

«Он катается и делает все упражнения. Мы будем настолько осторожны, насколько это возможно. Если бы это зависело от него, он играл бы с двумя сломанными ногами», — цитирует Ламорелло официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В 76 матчах регулярного сезона-2022/2023 Романов набрал 22 (2+20) очка.

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