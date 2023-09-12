Защитник СКА Педан получил травму, выполняя силовой приём
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает «Спартак». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.
В первом периоде защитник хозяев Андрей Педан, проводя силовой приём против форварда красно-белых Ивана Морозова, получил травму колена и отправился в раздевалку.
В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл в Континентальной хоккейной лиге четыре матча, в которых отметился двумя минутами штрафа.
В следующей игре СКА сыграет на своём льду с московским «Динамо» 15 сентября в 19:00 мск. «Спартак» отправится в гости к «Витязю». Встреча состоится 15 сентября в 19:30 мск.
Напомним, в матче со «Спартаком» за СКА дебютирует новичок Арсений Грицюк.
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