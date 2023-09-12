Главный тренер «Лады» оценил силовой приём Березина на Кравцове

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:1) и оценил силовой приём защитника тольяттинцев Максима Березина на форварде челябинцев Виталии Кравцове, после которого последний не смог продолжить встречу.

«Сегодняшнюю победу можно смело назвать трудовой. Мы её заработали, потому что в первом периоде хотели переиграть соперника, но не получилось, соперник нас переигрывал, поэтому пришлось перестраиваться. И получилось переработать соперника.

Можно ли сказать, что сегодня Максим Березин переломил ход матча, своим силовым приёмом на Кравцове разбив игру третьей тройки «Трактора» и заработав большинство? Чистые силовые приёмы это такое же искусство, как и забивание голов. Березин сыграл здорово. Безусловно, игра в неравных составах всегда играет ключевую роль. Особенно «3х5». Конечно, это повлияло на результат.

Владислав Подъяпольский играет всё увереннее, его фактор тоже значим? Роль вратаря в команде сложно переоценить. Эта позиция самая важная. Влад пока радует», — цитирует Браташа сайт «Трактора».

В следующем матче «Лада» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу» 14 сентября.