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«Куньлунь» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Локомотиву»

«Куньлунь» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Локомотиву»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте второго периода Андрей Сергеев с передачи Степана Никулина открыл счёт в матче. На последней минуте периода Цзян Фу с передач Зака Лесли и Джека Родевальда восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Ярослав Лихачёв принёс хозяевам победу. В ассистентах — Артур Каюмов и Максим Шалунов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сергеев (Никулин) – 34:06 (5x5)     1:1 Фу (Лесли, Родевальд) – 39:13 (5x4)     2:1 Лихачёв (Каюмов, Шалунов) – 54:49 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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