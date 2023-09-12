«Поездка наложилась, у нас такого не было в прошлом сезоне». Ротенберг – о поражении СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в домашнем матче.

«Тяжело, у нас многие ребята вернулись после травм, мы пошли на риск. Конечно, мы сейчас всё разберём, все ошибки разберём, будем сильнее. Почему СКА не играл весь матч так, как в третьем периоде? Много факторов. Где-то поездка наложилась, четыре выездные игры, у нас такого не было в прошлом сезоне. Где-то нужно себя заставить через работу, но, повторюсь, многие ребята после травм. Но это наши лидеры, мы на них рассчитываем, будем ставить их в состав», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада. В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября.