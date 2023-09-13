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Овечкин отреагировал на критику Гашека в отношении НХЛ из-за выступления россиян в лиге

Овечкин отреагировал на критику Гашека в отношении НХЛ из-за выступления россиян в лиге
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как реагирует на критику бывшего вратаря Доминика Гашека в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций к русским игрокам.

«Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — приводит слова Овечкина «Известия».

Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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