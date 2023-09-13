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Нападающий СКА второй сезон подряд отправился в аренду в «Сочи»

The Hockey Writers: возвращение в Сочи было одной из последних вещей, которых хотел Мичков
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Обозреватель The Hockey Writers Джастин Джиампьетро поделился мыслями о возвращении Матвея Мичкова в «Сочи».
«Пока Мичков выступал за «Сочи» в прошлом сезоне, случилась самая страшная трагедия. 2 апреля 2023 года пропал его отец Андрей. Два дня спустя он был найден мёртвым при невыясненных обстоятельствах в возрасте 51 года. Для его сына это стало травмой. Возвращение в Сочи было одной из последних вещей, которые Матвей хотел сделать, поскольку это напоминало ему об этом катастрофическом событии», — приводит слова Джиампьетро The Hockey Writers.

Также Джиампьетро добавил, что, несмотря на то, что это событие произошло с ним совсем недавно, Мичков, видимо, готов вернуться туда, даже если ещё совсем недавно ему этого не хотелось.

Мичков второй сезон подряд отправляется в аренду в «Сочи» В прошлом сезоне 18-летний нападающий сыграл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забил 9 шайб и отдал 11 голевых передач.

В нынешнем сезоне Мичков сыграл всего одну игру за СКА с нижегородским «Торпедо», результативными действиями не отметился.

29 июня 2023 года «Филадельфия Флайерз» взяла Мичкова под седьмым номером на драфте НХЛ. К команде нападающий сможет присоединиться лишь по окончанию контракт со СКА, который рассчитан до 2026 года.

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