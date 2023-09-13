Матвей Мичков провёл первую ледовую тренировку в составе «Сочи»
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Нападающий Матвей Мичков провёл первую ледовую тренировку в составе «Сочи». Напомним, форвард перешёл в южный клуб на правах аренды до конца сезона из СКА.
Права на видео принадлежат ХК «Сочи» Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.
Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги тоже переходил из СКА в «Сочи» на правах аренды. За южный клуб молодой нападающий сыграл в 27 встречах, в которых записал на свой счёт 20 (9+11) очков
В нынешнем сезон Мичков сыграл лишь в одном матче СКА из четырёх. Форвард суммарно провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями. Отсутствие Мичкова в составе СКА вызывало множество недовольства и недоумения со стороны болельщиков и журналистов.
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